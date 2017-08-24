Блинкова обыграла Калинину во втором круге квалификации US Open

Россиянка Анна Блинкова (11) пробилась в третий, финальный круг квалификации US Open, обыграв украинку Ангелину Калинину в трёх партиях — 6:3, 1:6, 6:0.



Матч продолжался 1 час 36 минут. Блинкова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Калининой 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.



За выход в основную сетку Блинкова поспорит с победительницей матча между румынкой Марией Ириной Барой и американкой Бернардой Перой (31).