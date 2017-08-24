Гаврилова в двух сетах обыграла Флипкенс в 1/4 финала турнира в Нью-Хэйвене

Австралийка Дарья Гаврилова вышла в полуфинал турнира в Нью-Хэйвене, обыграв бельгийку Кирстен Флипкенс в двух партиях — 6:2, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 47 минут. Гаврилова трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Флипкенс ни одного эйса, 2 двойные и 11 упущенных брейк-пойнтов.



В полуфинале Дарья сыграет либо с полькой Агнешкой Радваньской (1), либо с китаянкой Пэн Шуай (8).



Отметим, что другая китаянка, Чжан Шуай, отказалась от продолжения выступлений на турнире, и бельгийка Элисе Мертенс без игры вышла в полуфинал.