Радваньска сыграет с Гавриловой в полуфинале турнира в Нью-Хэйвене

Польская теннисистка Агнешка Радваньска (1) вышла в полуфинал турнира в Нью-Хэйвене. В четвертьфинальном поединке она обыграла китаянку Пэн Шуай (8) со счётом 7:5, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 50 минут. На счету Радваньской 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. Пен Шуай ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 2 брейк-пойнта из 3.

За выход в финал турнира Радваньска сыграет с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой, которая в четвертьфинале обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс.