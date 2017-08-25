Жук вышла в основную сетку US Open

Российская теннисистка Софья Жук, получившая 32-й номер посева в квалификации, вышла в основную сетку Открытого чемпионата США. В финальном раунде квалификации Жук в двух сетах обыграла китаянку Лю Фанчжу со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 4 минуты. 17-летняя Жук, занимающая 148-е место в рейтинге WTA, 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету 21-летней Лю Фанчжу, располагающейся на 160-й позиции женской мировой классификации, 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 1 брейк.