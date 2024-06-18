Бублик вышел во второй круг турнира в Галле

Сегодня, 18 июня, прошла встреча первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче за выход в следующий раунд встречались теннисист из Казахстана Александр Бублик и австралийский теннисист Макс Пёрселл. Игра завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу Бублика.

Встреча продлилась 1 час 26 минут. В её рамках Бублик 14 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал все три заработанных брейк-пойнта. На счету Пёрселла пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Соревнования в немецком Галле с призовым фондом € 2 255 655 пройдут с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира — казахстанский теннисист Александр Бублик, в прошлогоднем финале обыгравший Андрея Рублёва — 6:3, 7:5.