Галле, 18 июня: расписание игрового дня

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Сегодня, 18 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) продолжаются матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей. Время начала встреч приблизительное.

Галле, 18 июня:

12:30 мск. Артюр Фис (Франция) — Томаш Махач (Чехия);

12:30 мск. Жоао Фонсека (Бразилия) — Джеймс Дакворт (Австралия);

13:00 мск. Маркос Гирон (США) — Андрей Рублёв (Россия);

14:00 мск. Кристофер Юбэнкс (США) — Педро Мартинес-Портеро (Испания);

14:00 мск. Макс Пёрселл (Австралия) — Александр Бублик (Казахстан);

14:30 мск. Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды);

15:30 мск. Маттео Берреттини (Италия) — Алекс Михельсен (США);

17:00 мск. Оскар Отте (Германия) — Александр Зверев (Германия);

19:30 мск. Генри Сквайр (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Турнир в Галле с призовым фондом € 2 255 655 проходит с 17 по 23 июня. Действующим победителем соревнований является Александр Бублик из Казахстана.