Видеообзор победы Касаткиной над Костюк в первом круге турнира в Берлине

Вчера, 17 июня, российская теннисистка 14-я ракетка мира Дарья Касаткина пробилась во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче первого раунда он обыграла украинку Марту Костюк (16-й номер рейтинга WTA). Встреча закончилась в трёх сетах со счётом 4:6, 7:6 (8), 6:3.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Дарья Касаткина — Марта Костюк.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит с Ариной Соболенко (Беларусь), посеянной на турнире под вторым номером. Теннисистки провели между собой восемь встреч. Белорусская спортсменка праздновала победу шесть раз, российская – два.

Действующей чемпионкой турнира в Берлине является чешская теннисистка Петра Квитова, в финале прошлогодних соревнований обыгравшая хорватку Донну Векич.