Карен Хачанов не сумел пробиться во второй круг травяного турнира ATP-500 в Лондоне

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов неудачно стартовал на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В матче первого круга соревнований Хачанов со счётом 5:7, 6:7 (5:7) проиграл 23-й ракетке мира представителю США Себастьяну Корде.

Встреча Хачанова с Кордой продлилась 1 час и 37 минут. В её рамках Карен пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Себастьяна 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Нельзя не отметить, что это второе подряд поражение Хачанова на старте травяного сезона. Корда же, наоборот, преуспевает на траве: на прошлой неделе он дошёл до финала турнира в Херотгенбосхе (Нидерланды).