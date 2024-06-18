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Карен Хачанов не сумел пробиться во второй круг травяного турнира ATP-500 в Лондоне

Карен Хачанов не сумел пробиться во второй круг травяного турнира ATP-500 в Лондоне
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов неудачно стартовал на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В матче первого круга соревнований Хачанов со счётом 5:7, 6:7 (5:7) проиграл 23-й ракетке мира представителю США Себастьяну Корде.

Лондон. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 15:35 МСК
Себастьян Корда
23
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 5
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Встреча Хачанова с Кордой продлилась 1 час и 37 минут. В её рамках Карен пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Себастьяна 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Нельзя не отметить, что это второе подряд поражение Хачанова на старте травяного сезона. Корда же, наоборот, преуспевает на траве: на прошлой неделе он дошёл до финала турнира в Херотгенбосхе (Нидерланды).

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