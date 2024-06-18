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Рублёв покинул турнир в Галле после первого круга, проиграв Гирону

Рублёв покинул турнир в Галле после первого круга, проиграв Гирону
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Сегодня, 18 июня, проходит матч первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче за выход в следующий раунд встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 53-я ракетка мира американский теннисист Маркос Гирон. матч завершился со счётом 6:4, 7:6 в пользу американца.

Галле. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 13:10 МСК
Маркос Гирон
53
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 5
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Встреча продлилась 1 час 28 минут. В её рамках Гирон восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Рублёва девять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Соревнования в немецком Галле с призовым фондом € 2 255 655 пройдут с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира — казахстанский теннисист Александр Бублик, в прошлогоднем финале обыгравший Андрея Рублёва — 6:3, 7:5.

Календарь турнира в Галле
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