Рублёв покинул турнир в Галле после первого круга, проиграв Гирону

Сегодня, 18 июня, проходит матч первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче за выход в следующий раунд встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 53-я ракетка мира американский теннисист Маркос Гирон. матч завершился со счётом 6:4, 7:6 в пользу американца.
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Встреча продлилась 1 час 28 минут. В её рамках Гирон восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Рублёва девять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Соревнования в немецком Галле с призовым фондом € 2 255 655 пройдут с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира — казахстанский теннисист Александр Бублик, в прошлогоднем финале обыгравший Андрея Рублёва — 6:3, 7:5.
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