Первой соперницей Шараповой на US Open станет Халеп

В Нью-Йорке проходит жеребьёвка женской сетки Открытого чемпионата США по теннису. Стало известно, что первой соперницей российской теннисистки Марии Шараповой, получившей «уайлд-кард» от организаторов, в стартовом матче соревнований станет вторая ракетка мира Симона Халеп из Румынии.

Первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова в первом круге встретится с полькой Магдой Линетт, испанка Гарбинье Мугуруса сыграет с Варварой Лепченко из США. Соперницей украинки Элины Свитолиной станет чешка Катержина Синякова.

Россиянка Дарья Касаткина сыграет с китаянкой Ван Цян.

Датчанке Каролине Возняцки и американке Винус Уильямс в первом круге предстоит сыграть с победительницами квалификации.

Матчи основного турнира US Open начнутся 28 августа.