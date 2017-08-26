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Винчи вручили копию трофея финалистки US Open — 2015

26 августа 2017, суббота. 20:28 Теннис

Итальянской теннисистке Роберте Винчи в Нью-Йорке был вручён трофей финалистки Открытого чемпионата США. Точно такой же Винчи завоевала в 2015 году, когда играла в финале US Open с соотечественницей Флавией Пеннеттой — 6:7 (4:7), 2:6. В 2017 году дом Винчи в Таранто ограбили и украли все ценные вещи, включая теннисные трофеи. Организаторы US Open решили вручить итальянке новый трофей взамен украденного.

Глава USTA Катрина Адамс сообщила также, что сейчас готовится замена парному кубку, который Винчи выиграла на US Open вместе с Сарой Эррани в 2012 году.

Фото доступно в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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