Маррей отказался от участия в US Open

Британский теннисист Энди Маррей отказался от участия в Открытом чемпионате США из-за травмы, сообщает Telegraph. Первая ракетка Великобритании по-прежнему испытывает проблемы с тазобедренным суставом, которые мешали ему в этом году на Уимблдоне. Маррей до последнего старался восстановиться до старта US Open, но его усилия оказались напрасными.

В стартовом матче US Open вторая ракетка турнира, Маррей, должен был сыграть с американским теннисистом Теннисом Сандгреном.

Открытый чемпионат США стартует 28 августа.