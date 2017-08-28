Кузнецов занял 77-ю позицию в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP россиянин Андрей Кузнецов поднялся на 77-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка ATP. 28 августа
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7365.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7145.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4175.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3535.
5 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 3060.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 2905.
8 (8). Новак Джокович (Сербия) — 2585.
9 (9). Энди Маррей (Великобритания) — 2290.
10 (10). Сэм Куэрри (США) — 2075.
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36 (36). Карен Хачанов (Россия) — 980…
44 (44). Андрей Рублёв (Россия) — 789...
56 (54). Даниил Медведев (Россия) — 707...
77 (82). Андрей Кузнецов (Россия) — 511...
86 (85). Евгений Донской (Россия) — 494.