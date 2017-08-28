46-летняя Датэ-Крумм завершит карьеру в сентябре

Бывшая четвёртая ракетка мира 46-летняя японская теннисистка Кимико Датэ-Крумм в своём блоге сообщила, что завершит карьеру после турнира в Токио, который стартует 11 сентября.

«Я перенесла серьёзную операцию на колене, прошла реабилитацию и вернулась к тренировкам, но затем поняла, что уже не могу играть на прежнем уровне. Пришло время завершить карьеру.

Сейчас я концентрирую всю свою энергию на восстановлении и тренировках перед турниром в Токио и каждый день оцениваю состояние своего колена и плеча. Это будет мой последний турнир», — в частности, написала Датэ-Крумм.