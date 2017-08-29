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Тарпищев: Шараповой психологически было легче, чем Халеп

29 августа 2017, вторник. 10:12 Теннис

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев признался, что победа россиянки Марии Шараповой над румынкой Симоной Халеп со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в первом круге US Open не удивила его.

«Победа Шараповой над Халеп не стала сюрпризом. Да, Шарапова не сеяная, но психологически ей было легче. На неё не было такого давления, как на соперницу, которую рейтинг обязывал побеждать.

Теперь у Маши хорошая сетка, которая позволит пройти далеко. Как далеко она пройдёт в двухнедельном турнире — это уже вопрос. Всё же у неё давно не было практики, а на турнирах «Большого шлема» на первый план выходят психология и физическая готовность теннисистов", — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова Симона Халеп Шамиль Тарпищев
Новости. Теннис
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