31 августа Чакветадзе проведёт открытый урок в своей теннисной школе

31 августа бывшая пятая ракетка мира, победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе Кубка Кремля — 2006, а также двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной России Анна Чакветадзе встретится со всеми любителями тенниса в своей детской теннисной школе (Москва, улица Улофа Пальме, 5, стр.1, 2). Встреча начнётся в 17:00. Все желающие смогут посетить открытый урок Анны и задать вопросы спортсменке.

«Наша школа открылась в сентябре 2015 года, и за это время мы проделали огромную работу. Сейчас у нас занимаются дети самого разного возраста – от 4 до 16 лет. Каждый раз я искренне радуюсь их прогрессу в игре, успехам и просто счастливым горящим глазам. Для меня крайне важно передать весь тот опыт, который я накапливала в течение долгих лет», — рассказала Чакветадзе.