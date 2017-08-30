Текстовая онлайн-трансляция матча Родина – Бушар в первом круге US Open

В 18:00 по московскому времени начнётся матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором сыграют россиянка Евгения Родина и представительница Канады Эжени Бушар. Ранее соперницы не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Родина — Бушар на Открытом чемпионате США.

Победительница этого противостояния за выход в третий круг соревнований поспорит либо с украинкой Элиной Свитолиной (4), либо с представительницей Чехии Катержиной Синяковой.