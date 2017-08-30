Младенович проиграла Никулеску, Гиббз стала соперницей Плишковой

Француженка Кристина Младенович (14) не смогла преодолеть соперницу первого круга Открытого чемпионата США, уступив румынке Монике Никулеску со счётом 3:6, 2:6. Теннисистки за два дня провели на корте 1 час 51 минуту. 29-летняя уроженка Слатины, занимающая 57-е место в рейтинге WТА, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12, проиграв один гейм на своей подаче. Отметим, что Кристина не реализовала 8 брейк-пойнтов.

Никулеску во втором круге сыграет либо со своей соотечественницей Аной Богдан, либо с американкой Тэйлор Таунсенд (WC).

Американка Николь Гиббз (Q) переиграла парагвайку Веронику Сепеде-Ройг — 6:0, 1:6, 6:1. Следующей оппоненткой Гиббз станет первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова (1).