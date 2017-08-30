Родина победила Бушар и сыграет со Свитолиной во втором круге US Open

Россиянка Евгения Родина в первом круге Открытого чемпионата США победила канадку Эжени Бушар со счётом 7:6 (7:2), 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. 28-летняя москвичка, занимающая 89-е место в рейтинге WТА, активно выиграла 16 розыгрышей и допустила 18 невынужденных ошибок, а у её оппонентки эти показатели составили 24 и 46 соответственно.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Во втором круге Родина встретится с украинкой Элиной Свитолиной (4), обыгравшей ранее чешку Катержину Синякову.