Донской уступил Кукушкину во втором круге US Open

Россиянин Евгений Донской не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. В матче второго раунда Евгений потерпел поражение от представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счётом 4:6, 4:6, 5:7.



Матч продолжался 2 часа 28 минут, и за это время Донской сделал 8 эйсов, 5 раз ошибся при подаче и реализовал 2 брейк-пойнта. Михаил 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и взял 5 подач соперника.



Далее Кукушкина ждёт встреча с победителем пары Лука Пуи (Франция) – Джаред Доналдсон (США).