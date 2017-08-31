А. Зверев уступил Чоричу во втором раунде US Open, несмотря на 22 эйса

Шестая ракетка мира немец Александр Зверев не сумел справиться с хорватом Борной Чоричем, занимающем в мировом рейтинге 61-ю позицию, уступив ему в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису со счётом 6:3, 5:7, 6:7, 6:7.



За матч Александр сделал 22 эйса, 7 раз ошибся при подаче и реализовал 1 брейк-пойнт. Чорич 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и взял 1 подачу соперника. Далее его ждёт встреча с южноафриканцем Кевином Андерсоном.



Ещё один представитель Германии Михаил Зверев прошёл в третий круг благодаря победе над французом Бенуа Пэром со счётом 6:3, 6:2, 4:6, 6:7, 7:5, где сыграет с американцем Джоном Иснером.