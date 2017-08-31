Чилич легко разобрался с Майером во втором раунде US Open

Седьмая ракетка мира хорват Марин Чилич стал участником третьего круга Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. Во втором раунде Чилич одержал победу над немцем Флорианом Майером, занимающим 74-ю строчку в рейтинге, со счётом 6:3, 6:3, 6:3. Далее Марина ждёт встреча с аргентинцем Диего Шварцманом.



Ещё в оной встрече второго круга итальянец Томас Фаббьяно одержал волевую победу над австралийцем Джорданом Томпсоном со счётом 2:6, 6:2, 3:6, 6:4, 6:2 и в третьем раунде сразится со своим соотечественником Паоло Лоренци.