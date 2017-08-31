Макарова обыграла Возняцки во втором круге US Open

Россиянка Екатерина Макарова, занимающая в мировом рейтинге 40-е место, пробилась в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. В матче второго круга Екатерина нанесла поражение пятой ракетке мира датчанке Каролине Возняцки со счётом 6:2, 6:7 (5), 6:1.



Матч длился 2 часа 20 минут, и за это время Макарова трижды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и взяла 6 подач соперницы. Возняцки сделала 5 эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала 2 брейк-пойнта.



Далее россиянке предстоит встретиться с испанкой Карлой Суарес-Наварро.