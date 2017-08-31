Родина: в матче с Бушар я старалась всё время действовать агрессивно

Российская теннисистка Евгения Родина прокомментировала свою победу в первом круге Открытого чемпионата США над представительницей Канады Эжени Бушар со счётом 7:6 (7:2), 6:1.

«Я пыталась сосредоточиться на каждом розыгрыше и всё время действовать агрессивно. Думаю, у меня сегодня всё получилось отлично», — приводит слова россиянки официальный сайт турнира.

За выход в третий круг Открытого чемпионата США Родина поспорит с представительницей Украины Элиной Свитолиной, посеянной под четвёртым номером.