Тарпищев: стабильности в игре Шараповой ещё не хватает, пока лихорадит психику

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил действия россиянки Марии Шараповой в матче с венгеркой Тимей Бабош во втором круге US Open, в котором бывшая первая ракетка мира победила со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, и поделился ожиданиями от встречи уроженки Нягани с американкой Софьей Кенин.

«Видно, что Мария Шарапова втягивается в игру и идёт определённая работа. Нервная система тренируется в ходе соревнований, а у неё такого шанса раньше не было. Видно, что Мария в полном порядке в физическом плане, идёт стабилизация нервной системы, но стабильности в игре пока не хватает в связи с тем, что пока лихорадит психику. Шарапова выиграла за счёт характера. Настораживает то, что первые полтора сета она вообще первый мяч не подавала. К концу игры стало 63%, а так было 50-53%. Чтобы побеждать таких соперниц, как Мугуруса и Плишкова, нужно подавать не менее 70% первым мячом, и это должно быть ровно распределено в геймах, а не с провалами, как вчера. К концу матча мы увидели, что качество игры Марии улучшилось. Видимо, подустала и движения стали чище, ведь физически готова хорошо. Брака стало меньше.

Следующий матч против Софьи Кенин Мария Шарапова должна выиграть, ведь у соперницы мощность подач недостаточно высокая. Маша будет принимать и атаковать. При той игре, которую Маша показывает, она должна проходить в следующий круг. Что будет дальше – посмотрим. Для Шараповой более опасны молодые игроки, которые прилично подают и держат свою подачу», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.