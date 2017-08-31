Родина не смогла выйти в 3-й круг US Open, уступив Свитолиной

4-я сеяная, украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором раунде соревнований Свитолина в двух сетах сломила сопротивление россиянки Евгении Родиной со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 22 минуты. Свитолина 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Родиной 1 эйс, 2 ошибки на подаче и 1 брейк.

Результаты других матчей второго круга

Кайя Канепи (Эстония, Q) — Янина Викмайер (Бельгия) — 6:4, 6:2.

Елена Остапенко (Латвия, 12) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:4, 6:4.