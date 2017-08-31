175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Родина не смогла выйти в 3-й круг US Open, уступив Свитолиной

31 августа 2017, четверг. 19:50 Теннис

4-я сеяная, украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором раунде соревнований Свитолина в двух сетах сломила сопротивление россиянки Евгении Родиной со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 22 минуты. Свитолина 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Родиной 1 эйс, 2 ошибки на подаче и 1 брейк.

Результаты других матчей второго круга

Кайя Канепи (Эстония, Q) — Янина Викмайер (Бельгия) — 6:4, 6:2.

Елена Остапенко (Латвия, 12) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:4, 6:4.

US Open (ж) 2017. 2-й круг
31 августа 2017 года, четверг. 18:15 МСК
Элина
Свитолина
Евгения
Родина
6:4 6:4
US Open (ж) 2017. 2-й круг
31 августа 2017 года, четверг. 18:10 МСК
Янина
Викмайер
Кайя
Канепи
4:6 2:6
US Open (ж) 2017. 2-й круг
31 августа 2017 года, четверг. 18:10 МСК
Елена
Остапенко
Сорана
Кырстя
6:4 6:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Евгения Родина Елена Остапенко Кайя Канепи Элина Свитолина
Новости. Теннис
31 августа 2017, четверг
19:50 Родина не смогла выйти в 3-й круг US Open, уступив Свитолиной
19:29 Стрыцова взяла только 2 гейма у Брэйди во 2-м круге US Open
19:13 Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Димитров на US Open
18:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Родина на US Open
16:26 А. Медведев: такие турниры, как Laver Cup, разрушат тур и мировой теннис
16:02 Камельзон: Звереву сделали имидж в Петербурге, а он поехал на турнир Федерера
15:52 А. Медведев: ЧМ по футболу создал трудности при организации St. Petersburg Open
15:42 Цонга получил «уайлд-кард» на турнир St. Petersburg Open 2017
15:40 Возняцки: игры Шараповой ставят на центральный корт, это вызывает вопросы
14:32 Бычкова: видно, что Шарапова старается, но так тяжело ей будет в каждом матче
14:10 Квитова: никаких целей на US Open я перед собой не ставлю
13:26 Мугуруса: ощущаю облегчение от того, что наконец вышла в 3-й круг US Open
12:51 Селиваненко: Шарапова всегда играет до конца, это отличает её от других
12:37 М. Зверев: слава богу, Пэр подал две двойные в концовке пятого сета
12:23 Фрэтэнджело: на подаче Иво ты ничего не можешь сделать и должен лишь угадывать
12:01 Куэрри: у Селы на US Open целый фан-клуб, его очень громко поддерживали
11:49 Вандевеге: не думаю, что Шараповой предоставили WC из-за снятия других звёзд
11:46 Руседски: если Кирьос не хочет играть в теннис, пусть займётся чем-то другим
11:24 Тарпищев: стабильности в игре Шараповой ещё не хватает, пока лихорадит психику
10:51 Родина: в матче с Бушар я старалась всё время действовать агрессивно
10:35 А. Радваньска: мне пришлось выложиться на 100%, чтобы победить Мартич
10:18 Дель Потро: для первого круга я сыграл достаточно неплохо
09:55 Бушар: матч с Родиной — один из тех, которые хочется забыть
09:50 А. Зверев: я расстроен, так как сетка в нижней части была достаточно открытой
09:11 Тим: не думаю, что вхожу в первый ряд фаворитов US Open
09:08 Кузнецова: Шарапова заплатила за свою ошибку, пришло время играть
09:05 Янг: такие результаты Федерера можно было ожидать. Он лучший игрок всех времён
09:03 Шарапова: я всё ещё думаю, что мне нужно больше времени и больше матчей
08:44 Чорич: победа над А. Зверевым значит для меня очень много
07:16 Макарова обыграла Возняцки во втором круге US Open
06:57 Цонга потерпел поражение от Шаповалова во втором раунде US Open
06:22 Александрова уступила Гарсии во втором круге US Open
06:17 Мугуруса вышла в третий круг US Open
05:55 Чилич легко разобрался с Майером во втором раунде US Open
05:43 А. Зверев уступил Чоричу во втором раунде US Open, несмотря на 22 эйса
05:29 Севастова стала участницей третьего раунда US Open
05:23 Цибулкова проиграла Стивенс и не сумела выйти в третий раунд US Open
05:13 Донской уступил Кукушкину во втором круге US Open
04:13 Долгополов ответил на обвинение в участии в договорном матче: мне просто плевать
03:49 Вандевеге: лучше бы «уайлд-кард» получила американка, а не Шарапова
03:48 Японка Нара стала соперницей Кузнецовой по второму кругу US Open
03:39 Кирьос: я недостаточно хорош для Грожана
03:10 Шарапова встретится с американкой Кенин в третьем круге US Open
02:57 Жук не сумела преодолеть первый круг US Open, уступив Путинцевой
02:08 Павлюченкова проиграла Макхэйл в первом круге US Open
Все новости RSS
Партнерский контент