Долгополов вышел в третий круг US Open, обыграв Бердыха

Украинский теннисист Александр Долгополов вышел в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Долгополов в четырёх сетах победил 15-го сеяного, чеха Томаша Бердыха, со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5), 6:2. Матч продолжался 2 часа 37 минут. Долгополов 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету Бердыха 9 эйсов, 12 ошибок на подаче и 2 брейка.

В другом матче 2-го круга серб Виктор Троицки в трёх сетах обыграл итальянца Стефано Травалью (Q) со счётом 7:6, 7:5, 6:0.