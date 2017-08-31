Касаткина вышла в 3-й круг US Open и сыграет с Остапенко

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Касаткина в двух сетах обыграла американку Кристину Макхэйл со счётом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 27 минут. Касаткина 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Макхэйл 6 эйсов, 4 ошибки на подаче и 3 брейка. За выход в 1/8 финала Касаткина сыграет с Еленой Остапенко из Латвии (12).

В другом матче японка Наоми Осака взяла верх над чешкой Денисой Аллертовой со счётом 6:3, 4:6, 7:5. Следующей соперницей Осаки станет эстонка Кайя Канепи.