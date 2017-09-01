Тим и Кольшрайбер стали участниками третьего круга US Open

Восьмая ракетка мира австриец Доминик Тим вышел в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. В матче второго круга Доминик одержал победу над американцем Тейлором Фритцем, занимающем в мировом рейтинге 108-е место, со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:5.



В ещё одной встрече 36-я ракетка мира немец Филипп Кольшрайбер вышел в следующий раунд благодаря отказу колумбийца Сантьяго Хиральдо при счёте 6:2, 6:1, 3:0 в пользу Филиппа.



Далее Тим сыграет с французом Адрианом Маннарино, а Кольшрайбер сразится с австралийцем Джоном Миллманом.