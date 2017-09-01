Веснина выиграла у Флипкенс во втором круге US Open

Россиянка Елена Веснина одержала победу над бельгийкой Кирстен Флипкенс со счётом 6:4, 6:4 в матче второго раунда Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.



Встреча длилась 1 час 41 минуту, и за это время Елена ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и взяла 5 подач соперницы. Кирстен сделала 2 эйса, 5 раз ошиблась при подаче и реализовала 3 брейк-пойнта.



Далее россиянка встретится с американкой Мэдисон Кис, которая выиграла у немки Татьяны Мария со счётом 6:3, 6:4.

