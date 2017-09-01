Кис: Веснина уверена в себе сейчас, мне будет нелегко

Американка Мэдисон Кис прокомментировала свою победу над немкой Татьяной Марией во втором круге US Open со счётом 6:3, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Еленой Весниной.

«Мне противостояла непростая соперница. Думаю, сегодня она играла отлично. Моё терпение очень помогло мне сегодня. Я боролась и всё же смогла сделать брейк в нужный момент.

Если честно, я лишь 10 минут назад узнала, что сыграю с Весниной, так что ещё не обдумала это. На этом этапе уже все играют хорошо. Она будет сложной соперницей для меня. В последнее время Веснина добилась больших успехов в парном разряде. Она уверена в себе сейчас, мне будет нелегко», — приводит слова Кис официальный сайт турнира.