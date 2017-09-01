Южный: в трёхсетовом матче я у Федерера выиграл

Россиянин Михаил Южный прокомментировал своё поражение от швейцарца Роджера Федерера во втором круге Открытого чемпионата США со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 2:6.

«В четвёртом сете у меня начались судороги. Я мог двигаться только влево и вправо, но не вперёд и назад. Но из-за судорог нельзя было вызвать врача. Если бы я даже умирал от судорог, врач бы просто посмотрел на меня и сказал: «До свидания».

В трёхсетовом матче я у Федерера выиграл. Я никогда не выигрывал два сета у Роджера на турнирах «Большого шлема». Сегодня был хороший матч, но я проиграл, поэтому не могу быть счастлив», — цитирует Южного AFP.