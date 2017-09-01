Роджерс: я не чувствовала, что мы провели самый долгий матч в истории US Open

Американка Шелби Роджерс прокомментировала свою победу над австралийкой Дарьей Гавриловой во втором круге US Open и поделилась ожиданиями от встречи с украинкой Элиной Свитолиной. Роджерс обыграла Гаврилову со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:5). Теннисистки провели на корте 3 часа 33 минуты, установив рекорд продолжительности женского матча на US Open.

«Я знаю, как сложно было завершить матч в свою пользу. На корте была настоящая битва. Ещё до игры я понимала, что будет нелегко. Дарья сейчас играет отлично, она очень уверена в себе и вынуждает тебя сражаться за каждое очко. Но я была к этому готова. Затем я посмотрела на часы и увидела, что мы установили рекорд. Я была вся в игре и не чувствовала, что мы провели самый долгий матч в истории турнира.

Свитолина играет в похожем стиле. Она достаёт много мячей и вынуждает тебя самой зарабатывать очки на корте. В этом году у нас уже было упорное сражение. Я буду готова к этому матчу, она тоже. Это будет ещё одна отличная битва», — цитирует Роджерс официальный сайт турнира.