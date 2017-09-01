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Роджерс и Гаврилова побили рекорд продолжительности женского матча на US Open

1 сентября 2017, пятница. 01:01 Теннис

Матч второго круга Открытого чемпионата США между 25-й ракеткой турнира Дарьей Гавриловой из Австралии и американской теннисисткой Шелби Роджерс стал самым длинным в истории одиночного женского турнира US Open. Чтобы определить победительницу, Гавриловой и Роджерс потребовалось 3 часа 33 минуты игрового времени. Предыдущий рекорд продолжительности был установлен два года назад, на US Open-2015, когда британка Йоханна Конта и испанка Гарбинье Мугуруса провели на корте 3 часа 23 минуты.

Напомним, что Роджерс обыграла Гаврилову со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:5) и за выход в 1/8 финала сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (4).

Роджерс обыграла Гаврилову и стала соперницей Свитолиной в 3-м круге US Open
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Гарбинье Мугуруса Дарья Гаврилова Йоханна Конта Элина Свитолина
Новости. Теннис
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