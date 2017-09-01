Чилич уступил Шварцману на US Open, 9 раз проиграв свою подачу

Хорват Марин Чилич, чемпион US Open — 2014, потерпел поражение в третьем круге нынешнего розыгрыша турнира. Аргентинец Диего Шварцман обыграл его в четырёх партиях — 4:6, 7:5, 7:5, 6:4.



Теннисисты провели на корте 3 часа 23 минуты. Шварцман 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки, 30 раз пробил навылет, сделал 48 невныужденных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов из 20. У Чилича 14 эйсов, 9 двойных, 44 «виннерса», 80 невынужденных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 21.



За выход в четвертьфинал Шварцман поспорит либо с французом Люкой Пуи, либо с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.