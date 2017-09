Мугуруса разгромила Рыбарикову и лишила Халеп шансов стать первой после US Open

Испанка Гарбинье Мугуруса разгромила словачку Магдалену Рыбарикову в третьем круге US Open — 6:1, 6:1. Интересно, что точно с таким же счётом Мугуруса победила Рыбарикову в полуфинале Уимблдона-2017.



Поединок продолжался 1 час 1 минуту. Мугуруса дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку, 14 раз пробила навылет, сделала 11 невынужденных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Рыбариковой 2 эйса, 10 «виннерсов», 15 ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Следующей соперницей Мугурусы станет чешка Петра Квитова.



Благодаря выходу в четвёртый раунд US Open в лайв-рейтинге Гарбинье обогнала румынку Симону Халеп и поднялась на первое место. Помешать Мугурусе стать первой ракеткой мира по итогам этого турнира теперь могут только две теннисистки — чешка Каролина Плишкова, которой для этого нужно как минимум защитить очки за прошлогодний финал, и украинка Элина Свитолина. Американка Винус Уильямс после этой победы Мугурусы потеряла шансы стать первой ракеткой после US Open — 2017.