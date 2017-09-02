Севастова пробилась в четвёртый круг US Open и может встретиться с Шараповой

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова одержала победу над соперницей из Хорватии Донной Векич в третьем круге Открытого чемпионата США. Игра завершилась со счётом 6:2, 6:3.



Матч продолжался 1 час 5 минут. Севастова совершила 3 двойных ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. Векич дважды подала навылет, допустила 4 двойных ошибки, реализовав 3 брейка из 10.



В четвёртом круге турнира Севастова может встретиться с российской теннисисткой Марией Шараповой, которая сразится с американкой Софьей Кенин.