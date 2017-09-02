Кузнецов и Жазири проиграли во втором круге US Open

Россиянин Андрей Кузнецов и тунисец Малек Жазири покинули US Open — 2017, проиграв во втором круге парного турнира бельгийцу Стиву Дарси и израильтянину Дуди Селе со счётом 2:6, 1:6.



Матч продолжался 53 минуты. Дарси и Села дважды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и использовали 5 брейк-пойнтов из 6. У Кузнецова и Жазири 2 эйса, 3 двойные и 7 упущенных брейк-пойнтов.



В следующем раунде они сыграют либо против голландцев Робина Хасе и Матве Мидделкопа, либо против россиянина Михаила Южного и немца Миши Зверева, либо против американцев Кристофера Юбэнкса и Кристиана Харрисона (WC).