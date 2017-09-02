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Южный и М. Зверев проиграли в стартовом раунде US Open в парном разряде

2 сентября 2017, суббота. 22:16 Теннис

Россиянин Михаил Южный и немец Миша Зверев завершили свои выступления в парном разряде Открытого чемпионата США, проиграв американцам Кристоферу Юбэнксу и Кристиану Харрисону в трёх партиях — 3:6, 6:4, 4:6.

Матч продолжался ровно полтора часа. Юбэнкс и Харрисон выполнили 4 эйса, совершили 7 двойных ошибок и использовали 3 брейк-пойнта из 4. На счету Зверева и Южного 2 эйса, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Следующими соперниками американцев станут голландцы Робин Хасе и Матве Мидделкоп, которые в первом раунде сенсационно обыграли третьих сеяных, французов Пьер-Юга Эрбера и Николя Маю.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Михаил Южный
Новости. Теннис
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