А. Радваньска уступила Вандевеге в третьем круге US Open

Американка Коко Вандевеге пробилась в четвёртый раунд US Open, обыграв польку Агнешку Радваньскую в трёх партиях — 7:5, 4:6, 6:4.



Матч продолжался 2 часа 56 минут. Вандевеге выполнила 4 эйса, сделала 3 двойные ошибки, 49 «виннерсов», 54 невынужденные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Радваньской 5 двойных, 25 ударов навылет, 29 неточностей и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. Эйсов у Агнешки не было. В следующем круге Вандевеге сыграет с чешкой Люси Шафаржовой.



Отметим, что полька впервые с 2010 года не прошла ни на одном турнире «Большого шлема» дальше четвёртого раунда.