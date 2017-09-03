Рублёв: очень рад впервые выйти в четвертый круг, это замечательные ощущения

Россиянин Андрей Рублёв, впервые в карьере вышедший в четвёртый круг на турнире «Большого шлема», поделился впечатлениями от победы над боснийцем Дамиром Джумхуром, а также выразил намерение показать свою игру в противостоянии с бельгийцем Давидом Гоффеном.



«Чувствую себя великолепно, очень рад впервые выйти в четвертый круг, и это замечательные ощущения. Для меня это очень многое значит. Чтобы не случилось дальше, я буду стараться показывать свою лучшую игру. Главное, продолжать работать и совершенствоваться дальше.



Что касается моего следующего соперника Давида Гоффена, он в первой десятке и топ-игрок. Я буду стараться играть в свой теннис. Ели я буду подстраиваться под его стиль или действовать медленно, то у меня не будет шансов», — подчеркнул Рублёв на послематчевой пресс-конференции.

Рублёв обыграл Джумхура и вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США