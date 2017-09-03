Надаль: в начале матча у меня возникли сложности с реализацией брейк-пойнтов

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над аргентинцем Леонардо Майером в третьем круге US Open со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:1, 6:4 и поделился ожиданиями от встречи с украинцем Александром Долгополовым.

«Я не могу сказать, что медленно входил в игру. Сложности были лишь с реализацией брейк-пойнтов. Когда у тебя так много брейк-пойнтов, то ты создаешь возможностей больше, чем обычно. Если бы я реализовал один-два, то мы бы обсуждали другие вещи, не так ли? Но я их не использовал, а мне противостоял хороший соперник, и сет дошёл до тай-брейка. Я допустил ошибку, он сыграл здорово, отлично подавал, и в итоге тай-брейк я проиграл.

Конечно, когда видишь, что проигрываешь сет, имея втрое больше возможностей, чем соперник, то понимаешь, что у тебя проблемы.

В начале второго сета у меня вновь были брейк-пойнты, но и у Майера был счёт 40:15 на моей подаче. В итоге я наконец реализовал первый с 14-й попытки. После этого матч пошёл совершенно по-другому.

Я уже встречался с Долгополовым раньше. Я проиграл ему в Индиан-Уэллсе пару лет назад. В этом году мы играли в Брисбене. Я знаю, что должен буду сыграть хорошо. Он будет действовать агрессивно. Он способен выполнять удары очень быстро и рано принимать мяч. Если я не сыграю агрессивно и позволю ему занимать комфортные позиции на корте, то мне будет очень нелегко.

Мне нужно будет играть агрессивно. Важно, чтобы я чувствовал, что он не сможет получить преимущество, если я выполняю мощные удары с форхенда. Такова моя цель», — цитирует Надаля официальный сайт турнира.