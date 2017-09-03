Карреньо-Буста на трёх тай-брейках победил Шаповалова в 1/8 финала US Open

Испанец Пабло Карреньо-Буста (12) стал первым четвертьфиналистом Открытого чемпионата США, в трёх упорных сетах обыграв прошедшего квалификацию канадца Дениса Шаповалова — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). В первой партии Денис вёл со счётом 5:2 и упустил три сетбола на приёме, а в третьем сете сразу сделал брейк и был в одном мяче от того, чтобы повести со счётом 4:0.

Поединок продолжался 2 часа 54 минуты. Карреньо-Буста выполнил 1 эйс, допустил 4 двойные ошибки, 25 раз пробил навылет, сделал 29 невынужденных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Шаповалова 8 эйсов, 4 двойные, 54 виннера, 55 неточностей и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этого матча:

онлайн-трансляция матча Шаповалов — Карреньо-Буста на US Open.

Следующим соперником Пабло станет либо француз Люка Пуи, либо аргентинец Диего Шварцман.