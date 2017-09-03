Шарапова: в России первым делом нужно посетить Петербург. В Сибири делать нечего

Россиянка Мария Шарапова на подкасте Тима Феррисса ответила на вопрос о том, какие места в России стоит посетить.



«Сибирь можно пропустить – и смотреть, и делать там нечего. С точки зрения культуры и истории начать нужно с Санкт-Петербурга. Правда, сама я там до сих пор не была, но моя мама ездит туда почти каждый год, и там у меня много родственников. Я обожаю историю этого города, испытываю трепет перед ней и перед его людьми, которые живут не так, как в других местах.



Я родилась в России и провела там первые семь лет своей жизни, так что она – важная часть моей жизни. Меня часто спрашивают про Россию, но она такая огромная, интересная и противоречивая, что мне хочется, чтобы люди сами приехали туда и сделали свои выводы. Но в любом случае, Петербург – это место, где нужно побывать», — сказала Шарапова.