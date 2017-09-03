Хингис и Чжань обыграли Павлюченкову и Младенович в 3-м раунде US Open

Швейцарка Мартина Хингис и представительница Китайского Тайбэя Юнжань Чжань вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США, обыграв француженку Кристину Младенович и россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:4, 7:5.



Матч продолжался 1 час 26 минут. Хингис и Чжань ни разу не подали навылет, сделали 3 двойные ошибки и использовали 4 брейк-пойнта из 6. На счету Павлюченковой и Младенович 2 эйса, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



В четвертьфинале Мартина и Юнжань сыграют либо с российско-австралийской парой — Дарьей Касаткиной и Дарьей Гавриловой, либо с китаянкой Чжан Шуай и сестрой Юнжань, Хаочин Чжань.