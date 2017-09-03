Шафаржова и Стрыцова вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде

Первая ракетка мира в парном разряде, чешка Люси Шафаржова, играющая вместе со своей соотечественницей Барборой Стрыцовой, вышла в четвертьфинал US Open, обыграв украинку Людмилу Киченок и чешку Барбору Крейчикову в трёх партиях — 6:1, 5:7, 6:2. При этом во втором сете Шафаржова и Стрыцова вели со счётом 5:3, а подачу на матч отдали с двойного матчбола.



Матч продолжался 1 час 49 минут. Чешки выполнили 2 эйса, допустили 2 двойные ошибки и использовали 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Киченок и Крейчиковой 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Эйсов у них не было.



За выход в полуфинал Шафаржова и Стрыцова поспорят с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань.



Единственные, кто сейчас может отобрать у Люси звание первой ракетки мира по итогам US Open — россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова. Для этого им нужно выиграть этот турнир.