Макарова и Веснина вышли в третий круг US Open в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина одержали победу над украинкой Надеждой Киченок и представляющей Австралию Анастасией Родионовой во втором круге Открытого чемпионата США. Игра завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:1.



Матч продолжался 1 час 54 минуты. Россиянки проиграли первый сет, но не оставили шансов соперницам в двух последующих. Макарова и Веснина 4 раза подали навылет, допустили столько же двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 12. В активе украинки и австралийки 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов.



В третьем круге турнира российские теннисистки встретятся с Андрея Клепач из Словении и испанкой Марией-Хосе Мартинес-Санчес.