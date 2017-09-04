Куэрри разгромил Мишу Зверева в трёх сетах и пробился в четвертьфинал US Open

Американский теннисист Сэм Куэрри не оставил шансов представителю Германии Мише Звереву в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Матч в Нью-Йорке завершился со счётом 6:2, 6:2, 6:1.



Игра продолжалась 1 час 16 минут. Американец 18 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету немца 6 эйсов, ни одного брейк-пойнта и 4 двойные ошибки.



В четвертьфинале турнира Куэрри сыграет с теннисистом из ЮАР Кевином Андерсоном, который взял верх над итальянцем Паоло Лоренци.