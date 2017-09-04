Тарпищев: Шараповой не хватает соревновательной практики

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил поражение Марии Шараповой в 1/8 финала Открытого чемпионата США от Анастасии Севастовой из Латвии (7:5, 4:6, 2:6).

«Ключ к успеху Шараповой, как правило, заключается в ее подаче. До счета 4:1 в первом сете она подавала очень здорово, попадала больше 70% мячей. Потом этот показатель упал до 54%, и в её игре начались проблемы. Это связано с тем, что Маше не хватает соревновательной практики, поскольку она отсутствовала на турнирах почти полтора года. Физическую форму набрать ещё можно, а что делать с нервной системой? Её ведь тоже нужно тренировать, без этого она теряет свои лучшие качества.

В целом Шарапова выступила на US Open даже лучше, чем предполагалось. Дойти до четвертого круга на турнире «Большого шлема» после такой паузы дорогого стоит. До конца года Маша наберет еще рейтинговых очков и наверняка пробьется в топ-50. Это позволит ей в следующем сезоне принимать участие в крупнейших соревнованиях без необходимости проходить квалификацию», — приводит слова Тарпищева «Подмосковье сегодня».