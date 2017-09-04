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Тарпищев: Шараповой не хватает соревновательной практики

4 сентября 2017, понедельник. 19:12 Теннис

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил поражение Марии Шараповой в 1/8 финала Открытого чемпионата США от Анастасии Севастовой из Латвии (7:5, 4:6, 2:6).

«Ключ к успеху Шараповой, как правило, заключается в ее подаче. До счета 4:1 в первом сете она подавала очень здорово, попадала больше 70% мячей. Потом этот показатель упал до 54%, и в её игре начались проблемы. Это связано с тем, что Маше не хватает соревновательной практики, поскольку она отсутствовала на турнирах почти полтора года. Физическую форму набрать ещё можно, а что делать с нервной системой? Её ведь тоже нужно тренировать, без этого она теряет свои лучшие качества.

В целом Шарапова выступила на US Open даже лучше, чем предполагалось. Дойти до четвертого круга на турнире «Большого шлема» после такой паузы дорогого стоит. До конца года Маша наберет еще рейтинговых очков и наверняка пробьется в топ-50. Это позволит ей в следующем сезоне принимать участие в крупнейших соревнованиях без необходимости проходить квалификацию», — приводит слова Тарпищева «Подмосковье сегодня».

Шарапова в трёх партиях уступила Севастовой и покинула US Open — 2017
Источник: Портал "Подмосковье сегодня" Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Севастова Мария Шарапова Шамиль Тарпищев
Новости. Теннис
4 сентября 2017, понедельник
19:12 Тарпищев: Шараповой не хватает соревновательной практики
17:46 Текстовая онлайн-трансляция матча Гоффен — Рублёв на US Open
16:32 Куэрри: думаю, лучше сыграть я просто не мог
15:19 Текстовая онлайн-трансляция матча Плишкова — Брэйди на US Open
14:13 Бычкова: сейчас не очень правильно ждать великих побед от Шараповой
13:04 Андерсон: рад, что повторил свой лучший результат на US Open
12:33 Мугуруса не потеряла шансы стать первой ракеткой мира по итогам US Open
12:26 Шварцман: в третьем сете я почувствовал боль в ноге и стал думать только об этом
11:42 Дмитриева: Шарапова психологически ещё сильно мучается
11:34 Стивенс: перед началом US Open я на многое не рассчитывала
11:20 В. Уильямс: может быть, в третьем сете Суарес-Наварро стала немного нервничать
10:36 Мугуруса: я чувствовала, что сегодня Квитова сильнее
10:04 Квитова: Мугуруса была одним из главных фаворитов. Извиняюсь, что обыграла её
09:26 Шаповалов: US Open 2017 года — это ещё одно событие, которое изменит мою жизнь
09:23 Севастова: у меня не было особенного настроя на Шарапову. Я очень уважаю её
09:21 Карреньо-Буста: на тай-брейках я сыграл идеально, очень агрессивно
09:19 Шарапова: по ходу матча я стала играть не так агрессивно, как в начале
09:14 Рыбакина, Рахимова и Лансере вышли во второй круг юниорского US Open
09:14 Скатов вышел во второй круг юниорского Открытого чемпионата США
06:57 Куэрри разгромил Мишу Зверева в трёх сетах и пробился в четвертьфинал US Open
05:15 Квитова победила Мугурусу в двух сетах и вышла в четвертьфинал US Open
04:14 Шарапова: мне кажется, сегодня я слишком много думала и не играла на инстинктах
02:57 Винус Уильямс вышла в четвертьфинал US Open, победив Суарес-Наварро
02:48 Шарапова: оглядываясь на прошедшую неделю, я могу быть довольна
02:25 Макарова и Веснина вышли в третий круг US Open в парном разряде
02:15 Гаврилова и Касаткина уступили Хаочин и Шуай в парном разряде на US Open
02:05 Севастова: Шарапова играла невероятно, но я продолжала сражаться
01:09 Шварцман обыграл Пуи и впервые вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема»
00:39 Конюх объявила о грядущей операции на плече и прекращении работы с Краяном
00:22 Хачанов и Рублёв победили Паеса и Раджу во втором раунде US Open
00:05 Шарапова в трёх партиях уступила Севастовой и покинула US Open — 2017
00:01 Стивенс обыграла Гёргес в четвёртом круге US Open
3 сентября 2017, воскресенье
23:56 Шафаржова и Стрыцова вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде
23:43 Хингис и Чжань обыграли Павлюченкову и Младенович в 3-м раунде US Open
23:24 Риттнер: Кербер проводит плохой сезон, но нужно дать ей вздохнуть свободно
22:44 Шарапова: в России первым делом нужно посетить Петербург. В Сибири делать нечего
22:16 Континен и Пирс нанесли поражение Елгину и Медведеву во втором круге US Open
21:28 Карреньо-Буста на трёх тай-брейках победил Шаповалова в 1/8 финала US Open
20:51 Муратоглу: не думаю, что «уайлд-кард» для Шараповой задают правильный посыл
20:00 Фоньини назвал журналиста идиотом и пообещал разбить телефон об его голову
18:56 Текстовая онлайн-трансляция матча Севастова — Шарапова на US Open
16:51 Текстовая онлайн-трансляция матча Шаповалов — Карреньо-Буста на US Open
16:13 Кис: болельщики помогли мне вернуться в игру
15:57 Веснина: теперь буду называть Кис ночным воином
15:55 Впервые с 2008 года в 1/8 финала US Open вышли два теннисиста не старше 19 лет
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