Федерер последним вышел в 1/4 финала US Open

Швейцарец Роджер Федерер последним из участников Открытого чемпионата США по теннису вышел в четвертьфинал турнира. В матче четвёртого раунда он одержал победу над представителем Германии Филиппом Кольшрайбером со счётом 6:4, 6:2, 7:5.



Матч длился 1 час 49 минут, и за это время Роджер 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и взял 4 подачи соперника. Филипп сделал 4 эйса, дважды ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.



В четвертьфинале Федерер сыграет с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро, который в своём матче обыграл австрийца Доминикак Тима.